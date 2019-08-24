В интернете набирает популярность архивный снимок Де Ниро в туфлях на платформе
В интернете набирает популярность архивный снимок Де Ниро в туфлях на платформе. Фотография двухлетней давности со съёмок фильма «Ирландец» появилась незадолго до мировой премьеры.
Роберт Де Ниро и Аль Пачино сыграли главные роли в новой криминальной ленте режиссёра Мартина Скорсезе. Уже осенью фильм выйдет в прокат, а в интернете обсуждается архивное фото знаменитостей во время съемок. Дело в том, что на ногах Де Ниро очень необычная обувь с увеличенным каблуком. По сюжету, его персонаж намного выше Аль Пачино, хотя в жизни их разница в росте всего 7 сантиметров. По словам создателей «Ирландца», им пришлось прибегнуть к такой обуви, чтобы не перешивать остальные костюмы, и оставить изначальный образ киллера.
Такой ажиотаж вокруг архивной фотографии связан со скорым выходом фильма на экраны. Премьера картины «Ирландец», рассказывающей о профсоюзном деятеле и по совместительству наемном убийце, состоится 29 сентября этого года.
Роберт Де Ниро и Аль Пачино сыграли главные роли в новой криминальной ленте режиссёра Мартина Скорсезе. Уже осенью фильм выйдет в прокат, а в интернете обсуждается архивное фото знаменитостей во время съемок. Дело в том, что на ногах Де Ниро очень необычная обувь с увеличенным каблуком. По сюжету, его персонаж намного выше Аль Пачино, хотя в жизни их разница в росте всего 7 сантиметров. По словам создателей «Ирландца», им пришлось прибегнуть к такой обуви, чтобы не перешивать остальные костюмы, и оставить изначальный образ киллера.
Такой ажиотаж вокруг архивной фотографии связан со скорым выходом фильма на экраны. Премьера картины «Ирландец», рассказывающей о профсоюзном деятеле и по совместительству наемном убийце, состоится 29 сентября этого года.