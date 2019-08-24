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В Британии родители воспитывали сына как собаку ради участия в телешоу

Семейная пара из Великобритании наняла профессионального дрессировщика собак, чтобы та занялась воспитанием их 3-летнего сына и обращалась с ним именно как с собакой. Зрители телеканала Channel 4, в эфире которого и вышло соответствующее шоу, резко раскритиковали авторов этой идеи.

Сообщается, что нанятая «воспитатель» обращалась с мальчиком как с собакой и даже использовала специальные устройства и команды, применяемые при обучении четвероногих питомцев. Эта идея и была положена в основу телешоу, получившего красноречивое название «Воспитай ребенка как собаку».

Сама дрессировщица при этом уверена, что ее методы, которые отличаются от традиционных, помогают воспитывать детей лучше. В рамках шоу она оказала, как малыш Грейдон отучается вести себя плохо. Мальчик, как оказалось, реагирует на обычный щелчок «кликера», резко меняя свое поведение.

Родители ребенка утверждают, что были вынуждены обратиться за помощью к этому специалисту поскольку их сын был слишком непослушным. Та, в свою очередь, постоянно сравнивала поведение маленьких детей с повадками собак, утверждая, что традиционные способы воспитания детей бесполезны.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:02

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