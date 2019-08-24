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Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков

Названы 5 особенно опасных алкогольных напитков. Учёные отмечают, что слабоалкогольные напитки несут больший вред организму, чем коньяк и водка.

Простое употребление пива после рабочего дня может перерасти в алкоголизм. Дело в том, что привкус напитка вырабатывает большое количество дофамина – гормона удовольствия. Это вызывает привыкание и формирует привычку постоянно выпивать. Большое количество пива провоцирует заболевания поджелудочной железы, увеличивает жировую прослойку и размеры сердца. У мужчин из-за перенасыщения женскими гормонами грудь начинает напоминать женскую, а у представительниц прекрасного пола, злоупотребляющими дрожжевым напитком, нередко обнаруживают раковые опухоли. Любимый новогодний напиток также находится в этом списке. Наличие углекислого газа в шампанском вызывает интоксикацию по причине быстрого его всасывания в кровь. Врачи отмечают, что игристое вино содействует гниению еды в ЖКТ, а также, наблюдается ухудшение зрения под его воздействием.

В коктейлях смешивают многие виды алкоголя, пытаясь добиться неповторимого вкуса, но такие действия сильно вредят печени, сказываются на кровяном давлении и нарушают ритм сердца. Они весьма калорийны, поэтому не исключён стремительный набор веса при частом употреблении.
Биологически активные вещества в составе вина оказывают негативное воздействие на сосуды. Часто диагностируются сбои в сердечно-сосудистой системе, печени и нарушения психики. В красном вине содержится метанол и этанол, тяжело перерабатывающиеся печенью, а в белом образуются сульфиты, вызывающие мигрень, похмелье, аллергию и вредят целостности зубов.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 02:00

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