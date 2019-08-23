Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться невинности
Новенькая героиня прославленного реалити-шоу «Дом-2» Валентина Попович неожиданно разоткровенничалась, общаясь с главным редактором «проектного» журнала Антоном Беккужевым. По словам 25-летней блондинки, ей страшно лишаться невинности.
Валентина Попович появилась на телепроекте «Дом-2» не так давно. Впрочем, блондинка сразу же понравилась многочисленным поклонникам телестройки, а все потому, что в свои 25 лет девушка по-прежнему целомудренна.
Еще на Лобном месте Попович рассказала коллективу, что окончила ВУЗ по классу оперного пения, после которого практически сразу же пошла работать в церковном хоре. Правда, личная жизнь Валентины до сих пор так и не сложилась.
Вчера, 22 августа, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором Попович призналась главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву, что в действительности очень стесняется общаться с представителями сильного пола.
По словам Попович, она встречалась с парнями и даже умеет целоваться, однако в свои 25 лет она по-прежнему невинна.
Также Попович подметила, что не считает свою невинность проблемой. Для Валентины ее целомудрие является достоинством, поэтому сейчас она ждет «того самого», кому сможет довериться во всех смыслах этого слова.
Валентина Попович появилась на телепроекте «Дом-2» не так давно. Впрочем, блондинка сразу же понравилась многочисленным поклонникам телестройки, а все потому, что в свои 25 лет девушка по-прежнему целомудренна.
Еще на Лобном месте Попович рассказала коллективу, что окончила ВУЗ по классу оперного пения, после которого практически сразу же пошла работать в церковном хоре. Правда, личная жизнь Валентины до сих пор так и не сложилась.
Вчера, 22 августа, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск ток-шоу «Бородина против Бузовой», в котором Попович призналась главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву, что в действительности очень стесняется общаться с представителями сильного пола.
По словам Попович, она встречалась с парнями и даже умеет целоваться, однако в свои 25 лет она по-прежнему невинна.
«Сначала я хотела сохранить девственность до 18 лет, потом испугалась почему-то, а сейчас еще страшнее стало», - подчеркнула Валентина.
Также Попович подметила, что не считает свою невинность проблемой. Для Валентины ее целомудрие является достоинством, поэтому сейчас она ждет «того самого», кому сможет довериться во всех смыслах этого слова.
«Когда-нибудь появится человек, в которого я сильно влюблюсь», - уверена участница «Дома-2».