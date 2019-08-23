Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться невинности

«Сначала я хотела сохранить девственность до 18 лет, потом испугалась почему-то, а сейчас еще страшнее стало», - подчеркнула Валентина.

«Когда-нибудь появится человек, в которого я сильно влюблюсь», - уверена участница «Дома-2».



