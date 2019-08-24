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Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке

Онколог рекомендует регулярно проходить профилактические осмотры, ведь некоторые виды рака могут проявляться после них. Елена Гудкова обратила внимание на 12 симптомов, которые должны насторожить человека и заставить обратится к специалистам.

Мокрый кашель на протяжении двух недель и более может быть признаком рака. Если он сопровождается кровью, это свидетельствует о наличии бронхита или синусита, но также может возникать при новообразованиях в лёгких. Запор или диарея обычно ассоциируют с отравлением, но затруднённая дефекация на протяжении долгого времени может оказаться злокачественной опухолью в кишечнике. При обнаружении анемии после анализов необходимо разбираться в причинах состояния, ведь не только недостаток витаминов в организме может вызвать этот недуг. Женщинам рекомендуется ежемесячное обследование у мамолога, но не каждое уплотнение является онкологией. Опухоль на груди существует и у мужчин, чаще у спортсменов, и именуется гинекомастией. Если на протяжении месяца сохраняются увеличенные лимфатических узлов и охриплость голоса, следует незамедлительно обращаться к врачу для выяснения причины.

Проблемы с мочеиспусканием также входят в список симптомов рака. Моча с примесью крови чаще встречается у женщин, может быть признаком мочекаменной болезни или указывать на поражение опухолью в области малого таза. Появление изжоги всегда связывают с нарушением кислотности в организме, но если после применения лекарств она не проходит, это может свидетельствовать о раковых заболеваниях кишечника и желудка, так же, как и затруднение глотания. Для того, чтобы диагностировать заболевание, необходимо прибегнуть к эндоскопии.

Потливость по ночам, резкая потеря веса и лихорадка обычно вызваны инфекционным поражением тела, однако нередко попадаются случаи обнаружения рака после таких симптомов. При диабете у человека медленно заживают раны на коже, но иногда это может говорить об опухоли в организме, а изменение цвета и формы родинок и бородавок нужно контролировать у специалистов, особенно если они крупных размеров. Если пигментное образование стремительно увеличивается, имеет неровную форму и нечёткие края, необходимо обращаться к медикам за помощью.

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Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 00:02

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