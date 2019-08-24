Екатерина Андреева показала инопланетные пейзажи Исландии

Екатерина Андреева решила провести последний месяц лета оригинально и вместо стандартного пляжного отдыха выбрала путешествие по загадочной Исландии. Известная ведущая исследует необычные ландшафты острова, знакомится с местным фольклором и общается с «эльфийскими скакунами». Свое путешествие звезда телеэкрана освещает в Instagram-аккаунте, размещая там не только фото, но и множество видео, снятых во время поездки.В одной из новых публикаций, которая появилась в микроблоге ведущей программы «Время», Андреева демонстрирует пользователям социальной сети Instagram инопланетные пейзажи Исландии, которые звезда бороздит на квадроцикле. В ролике знаменитость показала себя в костюме, похожем на спецодежду пожарника, а также путь, который проделала до пункта назначения – острова полуразрушенного самолета. Кроме того, диктор рассказала легенду, связанную с крушением транспортного средства, а в комментарии к видео поразмышляла о том, почему «Космический Разум держит землян на поводке» и назвала островное государство «заменителем Марса».