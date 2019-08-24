Екатерина Андреева показала инопланетные пейзажи Исландии
Екатерина Андреева показала инопланетные пейзажи Исландии, которые назвала «заменителями Марса». Кроме того, известная телеведущая объяснила, почему «Космический Разум держит землян на поводке».
Екатерина Андреева решила провести последний месяц лета оригинально и вместо стандартного пляжного отдыха выбрала путешествие по загадочной Исландии. Известная ведущая исследует необычные ландшафты острова, знакомится с местным фольклором и общается с «эльфийскими скакунами». Свое путешествие звезда телеэкрана освещает в Instagram-аккаунте, размещая там не только фото, но и множество видео, снятых во время поездки.
В одной из новых публикаций, которая появилась в микроблоге ведущей программы «Время», Андреева демонстрирует пользователям социальной сети Instagram инопланетные пейзажи Исландии, которые звезда бороздит на квадроцикле. В ролике знаменитость показала себя в костюме, похожем на спецодежду пожарника, а также путь, который проделала до пункта назначения – острова полуразрушенного самолета. Кроме того, диктор рассказала легенду, связанную с крушением транспортного средства, а в комментарии к видео поразмышляла о том, почему «Космический Разум держит землян на поводке» и назвала островное государство «заменителем Марса».
Екатерина Андреева решила провести последний месяц лета оригинально и вместо стандартного пляжного отдыха выбрала путешествие по загадочной Исландии. Известная ведущая исследует необычные ландшафты острова, знакомится с местным фольклором и общается с «эльфийскими скакунами». Свое путешествие звезда телеэкрана освещает в Instagram-аккаунте, размещая там не только фото, но и множество видео, снятых во время поездки.
В одной из новых публикаций, которая появилась в микроблоге ведущей программы «Время», Андреева демонстрирует пользователям социальной сети Instagram инопланетные пейзажи Исландии, которые звезда бороздит на квадроцикле. В ролике знаменитость показала себя в костюме, похожем на спецодежду пожарника, а также путь, который проделала до пункта назначения – острова полуразрушенного самолета. Кроме того, диктор рассказала легенду, связанную с крушением транспортного средства, а в комментарии к видео поразмышляла о том, почему «Космический Разум держит землян на поводке» и назвала островное государство «заменителем Марса».