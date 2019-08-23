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Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным братом

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным братом. Британский лорд опубликовал трогательный снимок на своей странице в Instagram.
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным братом

Общие дети Натальи Водяновой и Джастина Портмана познакомились со своим новорожденным сводным братом, родившимся от актрисы Морган Снайдер. Лео Джеймсон Бэркли появился на свет 24 июля, а его отец подшутил, что матери пришлось хорошо постараться. Сейчас профиль в соцсети переполнен публикациями с младенцем, а на днях появился снимок знакомства детей Портмана от супермодели с новорожденным сводным братом. Сам глава семьи назвал фото «Все мои цыплята». Британский лорд и актриса переехали в Уругвай, куда и пригласили Лукаса, Неву и Виктора после своего бракосочетания.

Наталья Водянова и Джастин Портман развелись в 2011 году после девяти лет брака. Стоит отметить, что британец долгое время не давал разрешения на развод, но через некоторое время удалось урегулировать вопрос, разделив опеку над детьми поровну. Сейчас бывшие супруги не поддерживают никаких отношений.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:18

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