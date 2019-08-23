Ученые разработали препарат, способный снизить риск инсульта на 40%





Группа ученых из Бирмингемского университета создали лекарство на основе аспирина, статина и нескольких препаратов для снижения давления, которое, по утверждению самих разработчиков, способно значительно уменьшить риск инсульта и инфаркта. Кроме того, подобные таблетки подойдут тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и вынужден ежедневно принимать множество медикаментов, так как способны заменить большинство из них.Эффективность разработанного препарата специалисты проверили не только в лабораторных условиях, но и организовав эксперимент, в котором участвовали 6 838 испытуемых. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых получала новое лекарство, а вторая же обходилась без подобных таблеток, ведя привычный образ жизни и употребляя другие медикаменты. В результате исследования оказалось, что новый препарат снижает риск инсульта на 40%, а в случае уже имевшихся проблем с сердцем, понижает вероятность рецидива на 20%. Кроме того, было отмечено, что препарат имеет минимум побочных эффектов, а лучшие результаты дает при совмещении лечения со здоровым образом жизни и физической активностью.