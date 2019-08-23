АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.62 USD 65.60
Курс валют на 24.08.2019

Ученые разработали препарат, способный снизить риск инсульта на 40%

Британские ученые разработали препарат, способный снизить риск инсульта на 40%. Специалисты обещают, что в будущем новое лекарство будет доступным по цене, так как состоит из ходовых составляющих.
Ученые разработали препарат, способный снизить риск инсульта на 40%

Группа ученых из Бирмингемского университета создали лекарство на основе аспирина, статина и нескольких препаратов для снижения давления, которое, по утверждению самих разработчиков, способно значительно уменьшить риск инсульта и инфаркта. Кроме того, подобные таблетки подойдут тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и вынужден ежедневно принимать множество медикаментов, так как способны заменить большинство из них.

Эффективность разработанного препарата специалисты проверили не только в лабораторных условиях, но и организовав эксперимент, в котором участвовали 6 838 испытуемых. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых получала новое лекарство, а вторая же обходилась без подобных таблеток, ведя привычный образ жизни и употребляя другие медикаменты. В результате исследования оказалось, что новый препарат снижает риск инсульта на 40%, а в случае уже имевшихся проблем с сердцем, понижает вероятность рецидива на 20%. Кроме того, было отмечено, что препарат имеет минимум побочных эффектов, а лучшие результаты дает при совмещении лечения со здоровым образом жизни и физической активностью.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о…
Ученые разработали препарат, способный снизить риск инсульта на…
Александр Самойленко считает, что двухмесячная дочь Ева похожа на…
В NASA рассказали о шансах Солнца превратиться в черную дыру и поглотить…
Анастасия Цветаева рассказала о своих подходах к воспитанию…
Lenovo показала официальные пресс-рендеры смартфона A6…
Анна Нетребко прогулялась по парку в цветочном…
Ученые: воспоминания от первого лица намного продолжительнее и…
Прохор Шаляпин признался Цымбалюк-Романовской в любви стихами…
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в…
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь…
Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих…
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия…
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с…
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными…
В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note…
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в…
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Просмотреть все новости