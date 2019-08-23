Светлана Разина простила мужа и больше не хочет разводиться





В марте этого года бывшая солистка популярной некогда группы «Мираж» Светлана Разина угодила в крупный скандал. 57- летняя артистка заявила, что ее супруг Борис Карпов хотел продать ее машину, но в результате просто бросил автомобиль на российско-белорусской границе. В то время певица заявляла о своей решительности и собиралась подавать документы на развода.Позднее даже появились и другие слухи, авторы которых обвиняли в обмане и изменах саму Разину. Например, в эфире ток-шоу «На самом деле» стало известно, что певица ходила на свидание с молоды кавалером, пока ее супруг находился на больничной койке. Однако сейчас паре, похоже, удалось разобраться во взаимных претензиях. По словам Карпова, они не обсуждают с Разиной никакого развода, а о прежних ссорах предпочитают забыть. «Мы помирились, поэтому никто не разводится и не собирается подавать заявление», - подчеркнул мужчина.По словам Светланы Разиной, она с самого начала не собиралась прощать супруга, однако позднее выяснилось, что их обоих пыталась обмануть экс- супруга Карпова, после чего пара пришла к взаимопониманию, передает «СтарХит».