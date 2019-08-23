Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны MyBuddy





В продажу поступили пару версий Wildfire X, основное отличие которых, в первую очередь, в объеме ОЗУ. Основной вариант модели будет иметь 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, его прайс - 155 долларов. Гаджет с 4 оперативной и 129 ГБ постоянной памяти, цена - 195 долларов. Когда стартовали продажи, производитель НТС заявил о скидке на это устройство в 15 долларов.Диагональ экрана Wildfire X составила 6,2 дюйма, а аппаратной основой гаджета является однокристальный процессор MediaTek Helio P22. Бюджетный гаджет оснащен тройной камерой с датчиками 12,8 и 5 Мп и 2-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры имеет 8 Мп. В комплектацию телефона вошел аккумулятор, емкость которого составила 3000 мАч.