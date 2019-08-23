Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности

«Мозг борется с сердцем, не разрешая ему влюбиться, чтобы не испытать боль», - заявила телеведущая «Дома-2».

Не секрет, что многие поклонники Ольги Орловой практически каждый день в соцсети поднимают тему того, что им непонятно, почему такая красивая, умная и элегантная женщина по-прежнему одинока. Более того ясно же, что у звезды «Дома-2» есть тайные воздыхатели, ведь артистка не единожды уже хвасталась в личном микроблоге фотографиями, на которых она запечатлена с огромными букетами цветов.К слову, накануне Орлова опубликовала у себя на страничке в Instagram фотографию с еще одним красивым букетом, из-за чего, кстати, по Сети начали ходить слухи о том, что поющая телеведущая закрутила роман. Правда, под снимком Ольга, судя по всему, предугадав реакцию фолловеров на кадр с цветами, объяснила, что в действительности останавливает ее от новых отношений.По словам Орловой, с возрастом у нее все чаще начал срабатывать «инстинкт самосохранения».Впрочем, Орлова добавила, что каждый раз ей на самом деле хочется с головой броситься в новые отношения, однако эта эйфория проходит после первого разочарования. К слову, подписчики Ольги попытались вразумить звезду «Дома-2», советуя, перестать бояться влюбиться.