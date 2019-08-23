Первые изображения смартфона OnePlus 7T раскрыли необычный дизайн
В Сети опубликовали первые изображения будущего флагмана OnePlus 7T, официальная презентация которого должна состояться только этой осенью. И сразу же стало известно о том, что новинка получит весьма неожиданный для этой марки дизайн с крупным округлым модулем для камер на задней крышке.
Указанные изображения утекли в Сеть благодаря стараниям известного инсайдера Эвана Бласса, ставшего знаменитым благодаря публикациям достоверных сведений о самым разных новинках в мире потребительской электроники.
Показанные изображения демонстрируют, что на задней части смартфона будет расположен крупный блок основной камеры, получивший округлые формы. Можно лишь догадываться, какое количество реальных фото-модулей компания OnePlus решит разместить в новой модели.
Пока о OnePlus 7T известно лишь, что смартфон вместе со своей продвинутой версией OnePlus 7T Pro будет официально представлен 26 сентября в рамках пресс-конференции, которая пройдет в Индии. А вот массовый показ новинки на европейском и американском рынках запланирован на 10 октября текущего года.
Указанные изображения утекли в Сеть благодаря стараниям известного инсайдера Эвана Бласса, ставшего знаменитым благодаря публикациям достоверных сведений о самым разных новинках в мире потребительской электроники.
Показанные изображения демонстрируют, что на задней части смартфона будет расположен крупный блок основной камеры, получивший округлые формы. Можно лишь догадываться, какое количество реальных фото-модулей компания OnePlus решит разместить в новой модели.
Пока о OnePlus 7T известно лишь, что смартфон вместе со своей продвинутой версией OnePlus 7T Pro будет официально представлен 26 сентября в рамках пресс-конференции, которая пройдет в Индии. А вот массовый показ новинки на европейском и американском рынках запланирован на 10 октября текущего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:26