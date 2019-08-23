Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом монахини





Таинственное послание Изабеллы Томмаси было написано в 1676 году. В 15 лет она взяла вышеупомянутое имя, которое переводится как «распятая Мария». По легенде, проснувшись утром, девушка увидела, что её лицо и руки были в чернилах, а рядом монахиня нашла письмо на непонятном языке. Она сообщила об этом сёстрам и назвала это дьявольским посланием. Спустя некоторое время письмо из 14 зашифрованных строк нашли в Коммуне на Сицилии.На протяжении нескольких столетий учёные занимались безуспешной расшифровкой загадочного послания, пока в 2018 году сотрудники катанского научного центра «Людум» не прибегли к помощи «Даркнета». На просторах скрытой сети находятся запрещенная информация и программы, на которой было найдено декодирующее программное обеспечение. После расшифровки учёные заявили, что в письме, возможно, содержится что-то дьявольское, но оно оказалось без особого смысла и совершенно непоследовательно., - сказано в послании. Также отмечается, что в письме было сказано о существовании Стикса (по легендам, это река, которая текла в загробном мире Аида). Учёные сделали вывод об осведомленности и образованности монахини, имевшей лингвистические задатки, но не исключают, что она могла страдать психическими расстройствами.