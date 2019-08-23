Александр Самойленко считает, что двухмесячная дочь Ева похожа на маму
Этим летом 55-летний актер Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз. Рождение маленькой дочери Евы актер называет своим главным достижением в 2019 году. Как признается Самойленко, 2-месячная малышка сейчас очень похожа на маму.
В семье актера Александра Самойленко до рождения Евы воспитывалось трое сыновей, возможно, именно поэтому актер так рад четвертому ребенку. По его словам, связь с дочкой должна стать особенной, ведь девочки совсем по-другому воспринимают окружающий мир и часто сильно привязаны к отцам. Актер утверждает, что уже сейчас старается постоянно разговаривать с мышкой, а она тем временем внимательно к нему прислушивается, сообщает «Телепрограмма».
Имя Ева для дочери выбрали всей семьей, но автором этой идеи стал тесть актера, возражать не стали. Более того, по мнению Александра Самойленко, девочка очень похожа на маму. «Такая же кукляшная, какой в детстве была Наташа», - подчеркивает он.
В семье актера Александра Самойленко до рождения Евы воспитывалось трое сыновей, возможно, именно поэтому актер так рад четвертому ребенку. По его словам, связь с дочкой должна стать особенной, ведь девочки совсем по-другому воспринимают окружающий мир и часто сильно привязаны к отцам. Актер утверждает, что уже сейчас старается постоянно разговаривать с мышкой, а она тем временем внимательно к нему прислушивается, сообщает «Телепрограмма».
Имя Ева для дочери выбрали всей семьей, но автором этой идеи стал тесть актера, возражать не стали. Более того, по мнению Александра Самойленко, девочка очень похожа на маму. «Такая же кукляшная, какой в детстве была Наташа», - подчеркивает он.