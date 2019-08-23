Александр Самойленко считает, что двухмесячная дочь Ева похожа на маму





В семье актера Александра Самойленко до рождения Евы воспитывалось трое сыновей, возможно, именно поэтому актер так рад четвертому ребенку. По его словам, связь с дочкой должна стать особенной, ведь девочки совсем по-другому воспринимают окружающий мир и часто сильно привязаны к отцам. Актер утверждает, что уже сейчас старается постоянно разговаривать с мышкой, а она тем временем внимательно к нему прислушивается, сообщает «Телепрограмма».Имя Ева для дочери выбрали всей семьей, но автором этой идеи стал тесть актера, возражать не стали. Более того, по мнению Александра Самойленко, девочка очень похожа на маму., - подчеркивает он.