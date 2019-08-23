В NASA рассказали о шансах Солнца превратиться в черную дыру и поглотить Землю





Специалисты из американского космического агентства рассказали о том, что ждет Землю в случае взрыва ближайшей звезды. По словам работников NASA, черная дыра образуется после взрыва сверхновой. В результате этого явления, которое характеризуется резким увеличением яркости и последующим медленным затуханием звезды, высвобождается огромное количество энергии, а из оставшейся части вещества ядра взорвавшегося космического объекта формируется черная дыра. Однако для такого развития событий требуется, чтобы изначальная масса объекта была очень большой.Ученые уже давно вычислили, что Солнце является желтым карликом, а это значит: светило слишком мало, чтобы после конца эволюционного пути превратиться в черную дыру. Для того, чтобы это стало возможным, звезда должна быть как минимум в 10 раз больше и тогда, возможно, будет иметь достаточную гравитационную силу для формирования подобного объекта.Но даже если предположить, что Солнце при существующем объеме станет не нейтронной звездой, а черной дырой, это вряд ли повлияет на ближайшие к нему планеты. Возникшая область пространства-времени с усиленным гравитационным притяжением была бы всего шесть километров в поперечнике, а значит не смогла бы поглотить Землю.