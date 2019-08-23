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Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены Апиной

Российская певица Алена Апина сейчас активно гастролирует и даже записывает новые песни. Однако мало кому известно, что в самом начале своей карьеры артистка пробовалась в несколько ином жанре. На ее выступления в те годы было сложно попасть, проблемы с этим испытывала даже Алла Пугачева.
Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены Апиной

Как оказалось, еще в середине девяностых годов Алена Апина работала над мюзиклом, которого отечественная сцена на тот момент еще не видела, сообщает «Телепрограмма». В основу шоу был положен проект «Лимита», повествующий о девушке, рискнувшей приехать покорять столицу из провинциального городка. Сама Апина ранее даже записывала одноименный альбом, в который вошла и одна из самых известных ее песен «Узелок», написанная поэтом Михаилом Таничем. Именно он помогал певице в постановке мюзикла, поскольку в этом масштабном проекте было задействовано около 40 драматических актеров.

Сделав серию постановок в Москве, Апина с командой и новым шоу отправилась в гастрольный тур. Попасть на это представление тогда очень хотела Алла Пугачева. Не сумев пробиться на выступление певицы в Москве, Примадонна даже отправилась в Петербург. Во-первых, она очень любила ту самую песню «Узелок», во-вторых, хотела написать рецензию на шоу Алены Апиной в свой журнал.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:48

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