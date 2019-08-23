Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона





Женщина утверждает, что тайный завещательный документ поп-король составил еще в 2006 году и планировал, что заменит этим документом нынешнее завещание, которое было составлено на четыре года раньше. По словам Рэймон Бэйн, в новом документе Майкл Джексон якобы дал подробное описание своего видения того, как следует распорядиться его наследством. Агент артиста также заявляет, что лично была свидетелем заверения этого документа у нотариуса и даже знакома с его примерным содержанием.Впрочем, о том, где сейчас находится новая редакция завещания Майкла Джексона, ничего не известно., - сетует Бэйн.Примечательно, что еще в 2009 году после смерти артиста его брат Рэнди выступил с заявлением о том, что датированное 2002 годом завещание знаменитости, вступившее в силу после его кончины, нельзя считать действительным документом. Мужчина утверждал, что принятый судом документ был якобы подписан завещателем 7 июля 2002 года в Лос-Анджелесе, однако в тот день певец точно находился в совсем другом месте.