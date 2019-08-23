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6 изменений во вкусе являются признаками проблем со здоровьем

Ученые выяснили, что 6 изменений во вкусе являются признаками серьезных проблем со здоровьем. Некоторые из них могут свидетельствовать даже о рассеянном склерозе, раке легких и синдроме Кушинга.

Если человек не различает вкусовые оттенки продуктов или же полностью утратил способность чувствовать вкус, скорее всего, проблема в затяжном насморке, частом использовании сосудосуживающих капель или приеме антибиотиков. Однако агевзия может развиваться и на почве других заболеваний, являясь симптомом гипотериоза, травм головы, сахарного диабета и синдрома Кушинга.

Слишком сладкой еда может казаться тем, кто подвергся отравлению пестицидами или имеет проблемы с выработкой инсулина, кроме того, ощущение приторности преследует страдающих раком легких и находящихся в состоянии постоянного стресса. Если же все с точностью до наоборот и продукты на вкус слишком соленые, следует сдать анализы на наличие стрептококков, стафилококков или пневмококков, а также следить за количеством употребляемой жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Горькими продукты питания кажутся тем, чей организм очень зашлакован, и присутствуют серьезные проблемы с печенью, желчным пузырем и желчевыводящими путями, а также больным рассеянным склерозом. Гингивит, пародонтит и кариес имеют другой симптом – в случае таких заболеваний все съеденное кажется кислым. Однако такие же ощущения могут возникнуть и в случае беременности, когда повышается внутрибрюшное давление.

Еще одним необычным изменением во вкусе может стать дисгевзия. Это заболевание характеризуется изменением привычных ощущений от употребляемой пищи на другие, то есть продукты питания кажутся не такими как раньше. Подобное может служить сигналом сбоя в работе щитовидной железы, проблем с желудочно-кишечным трактом или говорить о наступлении беременности.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:05

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