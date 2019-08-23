Ученые: потеря веса не зависит от приема антидепрессантов
Канадские ученые провели исследование, в рамках которого пытались найти взаимосвязь между приемом антидепрессантов с другими психиатрическими препаратами и потерей пациентами веса. Как оказалось, участники программ по снижению веса худеют вне зависимости от того, назначают ли им подобные лекарства.
Результаты этой работы имеют важное значение не только для медицины и помощи тем, кто страдает ожирением или психическими расстройствами, но также и для тех, кто сталкивается с сопутствующими заболеваниями. Таким мнением поделилась одна из участниц исследования, аспирант Университета имени Пола Далла Ланы в Торонто Ребекка Кристенсен.
Ученые подчеркивают, что люди, страдающие разными формами психических расстройств действительно подвержены риску набора лишнего веса. Более того, многие из препаратов, которые применяются в психиатрии, способствуют набору лишнего веса. Однако риск снижения веса у многих из таких пациентов никак не связан с их приемом. Поскольку потеря веса оказывается почти одинаковой в группах пациентов, принимающих антидепрессанты, антипсихотические препараты, комплекс из двух видов этих лекарств или не принимающих их вовсе.
Результаты этой работы имеют важное значение не только для медицины и помощи тем, кто страдает ожирением или психическими расстройствами, но также и для тех, кто сталкивается с сопутствующими заболеваниями. Таким мнением поделилась одна из участниц исследования, аспирант Университета имени Пола Далла Ланы в Торонто Ребекка Кристенсен.
Ученые подчеркивают, что люди, страдающие разными формами психических расстройств действительно подвержены риску набора лишнего веса. Более того, многие из препаратов, которые применяются в психиатрии, способствуют набору лишнего веса. Однако риск снижения веса у многих из таких пациентов никак не связан с их приемом. Поскольку потеря веса оказывается почти одинаковой в группах пациентов, принимающих антидепрессанты, антипсихотические препараты, комплекс из двух видов этих лекарств или не принимающих их вовсе.
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:40