Ученые: потеря веса не зависит от приема антидепрессантов





Результаты этой работы имеют важное значение не только для медицины и помощи тем, кто страдает ожирением или психическими расстройствами, но также и для тех, кто сталкивается с сопутствующими заболеваниями. Таким мнением поделилась одна из участниц исследования, аспирант Университета имени Пола Далла Ланы в Торонто Ребекка Кристенсен.Ученые подчеркивают, что люди, страдающие разными формами психических расстройств действительно подвержены риску набора лишнего веса. Более того, многие из препаратов, которые применяются в психиатрии, способствуют набору лишнего веса. Однако риск снижения веса у многих из таких пациентов никак не связан с их приемом. Поскольку потеря веса оказывается почти одинаковой в группах пациентов, принимающих антидепрессанты, антипсихотические препараты, комплекс из двух видов этих лекарств или не принимающих их вовсе.