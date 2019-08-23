Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов России





С 2005 года Forbes занят подсчётами доходов популярных исполнителей, составляя рейтинг знаменитостей. В этом году возглавил ТОП-5 самых высокооплачиваемых певцов России Сергей Шнуров. Цифры в прейскуранте известного дебошира значительно увеличились после выхода нового альбома «Всякое» и теперь за его выступление придётся выложить 7 млн рублей. Чтобы услышать лидера «Ленинграда» в новогоднюю ночь, нужно иметь при себе 250-300 тысяч долларов, выступление на новогоднем корпоративе обойдется немного дешевле - 100-120 тысяч долларов.За один концерт Филипп Киркоров зарабатывает 1,5 млн рублей, а половина с концертных доходов уходит на зарплату персоналу и постановку шоу. Желающим увидеть его на своем корпоративе придётся заплатить от 3,5 до 7 млн рублей. Доходы Юрия Антонова оцениваются в 3,5 млн рублей, выступление Басты обойдётся от 2 до 7 млн рублей, а Николай Басков и Стас Михайлов споют за 1,7 млн рублей. Пригласить на выступление Григория Лепса можно за 3 млн. рублей, а услышать певца перед Новым годом обойдётся в 7 миллионов рублей.Представители звёзд утверждают, что ценники на корпоративные выступления отличаются от гастрольных из-за дополнительных расходов на организацию.