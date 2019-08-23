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Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им счастья

Еще законная супруга нового избранника Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) одобрила их отношения. Женщина обнародовала фотографию, на которой она запечатлена с Романом Макеевым, а в подписи к снимку намекнула на то, что не против его связи с длинноволосой красавицей.
Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им счастья

Не секрет, что сейчас Алена Савкина с головой ушла в новые отношения. Звезду «Дома-2» вовсе не тревожит тот факт, что ее новый бойфренд по закону является не свободным мужчиной. Отметим, что у Романа Макеева есть жена и 15-летний сын Богдан.

Сам же Макеев на Лобных и тет-а-тетах продолжает заявлять, что с каждым годом его взаимоотношения с супругой только портились. В итоге все дошло до того, что они, обитая на одной жилплощади, спали в разных комнатах. Также Роман настаивает на том, что ранее был жутким ловеласом, который то и дело ходил «налево», однако все изменилось, когда он познакомился с Савкиной.

На данный момент Макеев во всеуслышание заявляет, что Рапунцель-младшая станет последней женщиной в его жизни, поэтому в ближайшее время он намерен подать на развод. Для законной супруги Романа его отношения со звездой «Дома-2», по всей видимости, были неожиданностью, ведь она отказалась посетить очередное ток-шоу «Бородина против Бузовой» и даже оскорбила Савкину.

Женщина назвала Алену одной из тех молоденьких «мамаш», которые уводят мужчин из семей, несмотря на то, что там есть дети. Вероятно, на данный момент жена Макеева уже изменила свое мнение, ведь выложила в личном профиле совместный снимок с Романом, под которым пожелала ему счастья.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18

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