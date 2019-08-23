Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму Хемсворту

Разговоры о том, что Майли Сайрус систематически изменяла своему супругу Лиаму Хемсворту появились из-за того, что после расставания с возлюбленным она вообще не подавала виду, что в ее жизни что-то изменилось. Певица продолжила записывать песни, публиковать забавные фото, а однажды была замечена за жарким поцелуем с подругой Кейтлин Картер.В ответ на все эти слухи Майли Сайрус решила ответить критикам, опровергнув все вышесказанное., - заявила артистка. По словам певицы, она признает, что не является «идеалом», однако отказывается признать, что причиной разрыва с мужем послужил обман., - подчеркнула знаменитость.