Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму Хемсворту
Совсем недавно в СМИ появилась информация о разрыве между певицей Майли Сайрус и актером Лиамом Хемсвортом. Более того, стало известно о том, что сам актер уже подал документы на развод. На этом фоне появились и слухи об изменах супруги, которые стали причиной разрыва. Прокомментировать их взялась сама артистка.
Разговоры о том, что Майли Сайрус систематически изменяла своему супругу Лиаму Хемсворту появились из-за того, что после расставания с возлюбленным она вообще не подавала виду, что в ее жизни что-то изменилось. Певица продолжила записывать песни, публиковать забавные фото, а однажды была замечена за жарким поцелуем с подругой Кейтлин Картер.
В ответ на все эти слухи Майли Сайрус решила ответить критикам, опровергнув все вышесказанное. «Понимаю, что моя жизнь предполагает открытость и публичность. Но я не могу смириться с разговорами обо мне», - заявила артистка. По словам певицы, она признает, что не является «идеалом», однако отказывается признать, что причиной разрыва с мужем послужил обман. «Я люблю Лиама и всегда буду его любить. Я могу быть полностью больной на голову, но я не лгунья», - подчеркнула знаменитость.
Разговоры о том, что Майли Сайрус систематически изменяла своему супругу Лиаму Хемсворту появились из-за того, что после расставания с возлюбленным она вообще не подавала виду, что в ее жизни что-то изменилось. Певица продолжила записывать песни, публиковать забавные фото, а однажды была замечена за жарким поцелуем с подругой Кейтлин Картер.
В ответ на все эти слухи Майли Сайрус решила ответить критикам, опровергнув все вышесказанное. «Понимаю, что моя жизнь предполагает открытость и публичность. Но я не могу смириться с разговорами обо мне», - заявила артистка. По словам певицы, она признает, что не является «идеалом», однако отказывается признать, что причиной разрыва с мужем послужил обман. «Я люблю Лиама и всегда буду его любить. Я могу быть полностью больной на голову, но я не лгунья», - подчеркнула знаменитость.