Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения динозавров
Специалисты из Канады провели эксперимент, по итогам которого последовало неожиданное открытие. Они определили, что до возникновения динозавров у бактерий присутствовала невосприимчивость к антибиотикам.
Ученые провели ряд исследований, задействовав ванкомицин и тейкопланин, поскольку для Всемирной организации здравоохранения эти препараты считаются последней надеждой для людей с тяжелыми случаями заболеваний. Эксперты выяснили, что бактерии имеют способность совершенствования методов противодействия лекарству, после чего у них появляется резистентность.
Причинами данных процессов стали события из эволюции прошлого, связанные с найденными микроорганизмами в земле. Специалисты следили за синтезом гликопептидов, которые вырабатывает Actinobacteria, а позже были найдены подтверждения невосприимчивости к ним микробов, поскольку возраст данных соединений насчитывает 500 миллионов лет.
Ученые провели ряд исследований, задействовав ванкомицин и тейкопланин, поскольку для Всемирной организации здравоохранения эти препараты считаются последней надеждой для людей с тяжелыми случаями заболеваний. Эксперты выяснили, что бактерии имеют способность совершенствования методов противодействия лекарству, после чего у них появляется резистентность.
Причинами данных процессов стали события из эволюции прошлого, связанные с найденными микроорганизмами в земле. Специалисты следили за синтезом гликопептидов, которые вырабатывает Actinobacteria, а позже были найдены подтверждения невосприимчивости к ним микробов, поскольку возраст данных соединений насчитывает 500 миллионов лет.
Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 12:58