Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения динозавров





Ученые провели ряд исследований, задействовав ванкомицин и тейкопланин, поскольку для Всемирной организации здравоохранения эти препараты считаются последней надеждой для людей с тяжелыми случаями заболеваний. Эксперты выяснили, что бактерии имеют способность совершенствования методов противодействия лекарству, после чего у них появляется резистентность.Причинами данных процессов стали события из эволюции прошлого, связанные с найденными микроорганизмами в земле. Специалисты следили за синтезом гликопептидов, которые вырабатывает Actinobacteria, а позже были найдены подтверждения невосприимчивости к ним микробов, поскольку возраст данных соединений насчитывает 500 миллионов лет.