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Названы задачи робота «Федора» на борту МКС

Российский человекоподобный робот «Федор» отправился на Международную космическую станцию. На борту МКС ему доверят протирать пыль на иллюминаторах, держать фонарик при выполнении тех или иных работ, соединять штекеры и перекусывать провода, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в РКО.
Названы задачи робота «Федора» на борту МКС

Сообщается, что в рамках реализации программы испытаний робота «Федора» на борту станции для него уже определены четыре базовые задачи. Это протирка иллюминаторов МКС с помощью специальной губки от пыли, обеспечение подсветки рабочих зон для астронавтов фонариком, взаимодействие с ручным инструментом, а также выполнение функций по стыковке и расстыковке штекеров системы электропитания, как самой станции, так и в космосе.

Ранее также стало известно, что управлять движениями «Федора» на борту станции будет российский член экипажа Александр Скворцов через специальный костюм. На борту МКС Скворцов находится еще с 20 июля текущего года, а вот его «подопечный» прибудет на станцию только 24 августа, именно в этот день стартовавший в минувший четверг Союз МС-14 пристыкуется к станции на орбите.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:26

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