Названы задачи робота «Федора» на борту МКС





Сообщается, что в рамках реализации программы испытаний робота «Федора» на борту станции для него уже определены четыре базовые задачи. Это протирка иллюминаторов МКС с помощью специальной губки от пыли, обеспечение подсветки рабочих зон для астронавтов фонариком, взаимодействие с ручным инструментом, а также выполнение функций по стыковке и расстыковке штекеров системы электропитания, как самой станции, так и в космосе.Ранее также стало известно, что управлять движениями «Федора» на борту станции будет российский член экипажа Александр Скворцов через специальный костюм. На борту МКС Скворцов находится еще с 20 июля текущего года, а вот его «подопечный» прибудет на станцию только 24 августа, именно в этот день стартовавший в минувший четверг Союз МС-14 пристыкуется к станции на орбите.