«Для меня это навсегда»: Константин Богомолов высказался о своих чувствах к Ксении Собчак
Новый суженый вызывающей тележурналистки Ксении Собчак, 44-летний русский театральных режиссер и поэт Константин Богомолов высказался о своих чувствах к светской даме. Как утверждает художественный руководитель Театра на Малой Бронной, он испытывает к звезде «Дома-2» очень сильные чувства и именно поэтому уверен в непоколебимости их союза.
Не секрет, что Константин Богомолов имеет достаточно ясную точку зрения относительно стороннего любопытства к его частной жизни. Новый возлюбленный Ксении Собчак практически не затрагивает в интервью эту тему, а также продолжает игнорировать слухи о его грядущей женитьбе.
Лишь иногда, когда Богомолов дает согласие на обсуждение тем, которые касаются его отношений с Собчак, он то и дело указывает на то, что неистово влюблен в бывшую ведущую «Дома-2». Считанные часы назад в Интернете появилось свежее интервью с Константином, в котором он в очередной раз отметил, что очень любит Ксению.
Также Богомолов подметил, что его печалит тот факт, что их с Собчак частная жизнь довольно часто становится предметом всевозможных сплетен и злословий. Правда, на недоброжелателей, по словам Константина, они с Ксенией стараются не обращать внимания, так как целиком и полностью уверены в своей паре и своих искренних чувствах.
Более того, Богомолов добавил, что не намерен ограничивать свободу Собчак. Константин уверяет, что слишком сильно уважает Ксению, чтобы ей в чем-то препятствовать, пишет mk.ru.
Не секрет, что Константин Богомолов имеет достаточно ясную точку зрения относительно стороннего любопытства к его частной жизни. Новый возлюбленный Ксении Собчак практически не затрагивает в интервью эту тему, а также продолжает игнорировать слухи о его грядущей женитьбе.
Лишь иногда, когда Богомолов дает согласие на обсуждение тем, которые касаются его отношений с Собчак, он то и дело указывает на то, что неистово влюблен в бывшую ведущую «Дома-2». Считанные часы назад в Интернете появилось свежее интервью с Константином, в котором он в очередной раз отметил, что очень любит Ксению.
«Я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», - подчеркнул стихотворец.
Также Богомолов подметил, что его печалит тот факт, что их с Собчак частная жизнь довольно часто становится предметом всевозможных сплетен и злословий. Правда, на недоброжелателей, по словам Константина, они с Ксенией стараются не обращать внимания, так как целиком и полностью уверены в своей паре и своих искренних чувствах.
Более того, Богомолов добавил, что не намерен ограничивать свободу Собчак. Константин уверяет, что слишком сильно уважает Ксению, чтобы ей в чем-то препятствовать, пишет mk.ru.