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Медики рассказали, кому нельзя есть малину

Медики рассказали, кому нельзя есть малину. Они отметили, что, несмотря на большое количество витаминов, существует группа людей, которым ягода противопоказана.

Малина – настоящий кладезь полезных веществ для организма человека. Насыщение глюкозой и фруктозой оказывает положительное воздействие на работу мозга, а также помогает коже сохранять тонус. Эксперты советуют не злоупотреблять этой ягодой, контролируя дневную норму. Они отмечают положительное воздействие малины на похудение, но не боле чем от 100 граммов в день, а также наблюдается её помощь в очищении от холестериновых бляшек в лимфатических и кровеносных сосудах.

Медики рассказали, кому лучше ограничить употребление малины. Она станет опасной для аллергиков, людей с гастритом, язвой или другими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Отмечается, что в эту категории попадают также пациенты с больными почками, ведь ягода оказывает мочегонное воздействие, а это негативно сказывается на функционировании органа. Воздержаться от покупки малины советуют и больным бронхиальной астмой. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, напоминают о полезных свойствах ягоды. Она богата витаминами С, В9, РР, Е, В3, а также микроэлементами: калий, кальций, фосфор, магний, хлор.

Широко известны лечебные свойства малины. Малину употребляют для профилактики и лечения многих болезней. Она обладает способностью снижать повышенную температуру тела при простуде. Ягода способна выводить токсины из организма и будет полезной для людей, страдающих от радикулита, анемии и атеросклероза.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 13:37

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