Назван топ-5 самых негостеприимных по отношению к туристам стран





На первом месте в анти-рейтинге расположилась Япония. Причиной этому послужила откровенная нелюбовь местных жителей к любопытным и шумным гражданам других стран, которые пытаются успеть увидеть и попробовать все, не слишком озадачиваясь нормами поведения в Стране восходящего солнца.Серебро топа досталось Франции, население которого очень остро воспринимает незнание туристами языка страны, а также их акцент, если приезжие все-таки пытаются говорить по-французски. Завершает тройку лидеров Китай. Жители Поднебесной с опаской и некоторым пренебрежением относятся к западной культуре, поэтому не в восторге от засилья путешественников из Европы и Америки.На четвертом месте списка самых негостеприимных по отношению к туристам стран находится Марокко. Так как страна является одной из лучших для создания и ведения бизнеса, сюда часто приезжают всякого рода аферисты и мелкие жулики, поэтому местное население предвзято относится к тем, кто приехал из других уголков мира. Закрывает топ Великобритания, жители которой не любят иностранцев, не владеющих официальным языком Соединенного Королевства.