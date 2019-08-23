АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Назван топ-5 самых негостеприимных по отношению к туристам стран

Эксперты назвали топ-5 самых негостеприимных по отношению к туристам стран. Основной причиной попадания государств в этот рейтинг стала нелюбовь местных жителей к иностранцам.

На первом месте в анти-рейтинге расположилась Япония. Причиной этому послужила откровенная нелюбовь местных жителей к любопытным и шумным гражданам других стран, которые пытаются успеть увидеть и попробовать все, не слишком озадачиваясь нормами поведения в Стране восходящего солнца.

Серебро топа досталось Франции, население которого очень остро воспринимает незнание туристами языка страны, а также их акцент, если приезжие все-таки пытаются говорить по-французски. Завершает тройку лидеров Китай. Жители Поднебесной с опаской и некоторым пренебрежением относятся к западной культуре, поэтому не в восторге от засилья путешественников из Европы и Америки.

На четвертом месте списка самых негостеприимных по отношению к туристам стран находится Марокко. Так как страна является одной из лучших для создания и ведения бизнеса, сюда часто приезжают всякого рода аферисты и мелкие жулики, поэтому местное население предвзято относится к тем, кто приехал из других уголков мира. Закрывает топ Великобритания, жители которой не любят иностранцев, не владеющих официальным языком Соединенного Королевства.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Русская фильм-группа» требует взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана более 200 млн…
Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке…
Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов…
Британки нашли капсулу времени с «пугающе точными» предсказаниями своей…
Анна Ардова восхищается «силиконовыми»…
Популярность планшетов в России снизилась на…
Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у…
Эксперт: Употребление алкоголя перед сном вызывает опасные…
Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых…
Первая в мире плавучая АЭС отправится на…
Андрей Черкасов голосует против служебных романов на…
Анну Семенович позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в…
Сразу шесть подлодок получит российский флот в 2020…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева: «У меня уже начинается…
Lamborghini в преддверии Франкфуртского автосалона показала тизер загадочной…
Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую…
«Секс перед ужином»: Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викторией…
Сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин показал любимое фото матери в…
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три…
Станислав Садальский о смерти Елены Майоровой: «Произошло моральное…
В России создали технологию распознавания и отслеживания людей по…
Актриса Элизабет Херли поделилась секретами похудения после 40…
Huawei не планирует выпускать смартфоны на базе HarmonyOS до конца…
G.Skill разработала клавиатуру с механическими клавишами за 50…
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили яркие танцы на борту…
Максим Фадеев показал поклонникам свою фотографию в…
Названы пять самых полезных советов по вождению в осенний…
"Миссис Россия-2019" Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной…
Китайские эксперты высказались о танковом биатлоне на "Армейских…
Диану Арбенину перепутали с вице-капитаном женской команды по…
Муж Нюши Игорь Сивов публично признался ей в…
Онкологи назвали популярные заблуждения о…
Источником воды на Сатурне являются гейзеры…
Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее…
Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4…
Лолита Милявская после развода с супругом заметно…
Под поверхностью Марса нашли новые признаки…
Ученые перечислили признаки дефицита…
Сестру Эмина Агаларова ограбили на несколько миллионов…
Борис Гребенщиков раскрыл дату презентации нового…
Просмотреть все новости