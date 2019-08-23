Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с Топаловым
Телеведущая Регина Тодоренко официально вышла замуж за певца Влада Топалова еще в минувшем году, а вот свадьбу звездная пара сыграла лишь пару месяцев назад в Италии. Теперь же Тодоренко решила рассказать поклонникам о том, как прошла первая брачная ночь молодоженов.
«Все было типично для людей, которые уже давно живут вместе», - признается 29-летняя знаменитость, добавив, что вместо страстных любовных утех они с супругом предпочли хорошенько выспаться, сообщает СтарХит.
Напомним, ранее сама Регина Тодоренко нередко признавалась, что в их с Топаловым отношениях нередко возникают споры. По словам телеведущей, муж иногда даже позволяет себе довольно грубо высказаться. «Стараюсь его принимать таким, какой он есть», - подчеркнула она и добавила, что этот процесс дается звездной паре довольно тяжело, но они стараются притереться друг к другу.
«Все было типично для людей, которые уже давно живут вместе», - признается 29-летняя знаменитость, добавив, что вместо страстных любовных утех они с супругом предпочли хорошенько выспаться, сообщает СтарХит.
Напомним, ранее сама Регина Тодоренко нередко признавалась, что в их с Топаловым отношениях нередко возникают споры. По словам телеведущей, муж иногда даже позволяет себе довольно грубо высказаться. «Стараюсь его принимать таким, какой он есть», - подчеркнула она и добавила, что этот процесс дается звездной паре довольно тяжело, но они стараются притереться друг к другу.