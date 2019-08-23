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Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта Родригеса

Съемки кинокартины «Мы можем быть героями» пройдут при участии голливудской актрисы и модели индийского происхождения Приянки Чопры. Режиссером фильма стал Роберт Родригес, известный своими работами "Город грехов", "Отчаянный", "Факультет".

Издание Deadline сообщает, что Приянка Чопра получила одну из ведущих ролей киноленты. По сюжету фильма, мир будет спасен от нападения инопланетных существ детьми-супергероями.

Ранее появились сведения, что на сегодняшний день над фильмом уже начали вести работы. Его выход планируется на платформе Netflix, американской развлекательной компании.

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Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 13:27

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