Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта Родригеса





Издание Deadline сообщает, что Приянка Чопра получила одну из ведущих ролей киноленты. По сюжету фильма, мир будет спасен от нападения инопланетных существ детьми-супергероями.Ранее появились сведения, что на сегодняшний день над фильмом уже начали вести работы. Его выход планируется на платформе Netflix, американской развлекательной компании.