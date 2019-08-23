Юлия Ковальчук кардинально изменилась за последние 10 лет

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала на своей странице в Instagram пост, идея которого возникла у певицы после интервью одному крупному изданию. Отвечая на вопросы журналистов, Юлия Ковальчук поняла, что очень изменилась за последние 10 лет, и захотела поделиться этим осознанием со своими поклонниками.В новой публикации звезда рассказала, что ее «взгляд на многие вещи поменялся кардинально», однако основные жизненные принципы остались такими же, как и раньше. Основной чертой своего характера, которая, по словам Ковальчук, была присуща ей всегда, певица называет умение радоваться каждому дню.Знаменитость отмечает, что «часто вокруг у кого-то всё обрывается», и тогда уже невозможно получить удовольствие от повседневных мелочей вроде хорошей погоды, красивой песни или вкусного кофе, поэтому артистка старается ценить то, что имеет. Свой оптимистический пост Юлия Ковальчук дополнила фотографией с отдыха, а также призывом «Успевайте жить» и хештегами радость, любовь, жизнь.