Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке LADA
Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке LADA. Топ-менеджер Ксавье Эжер огласил итоги продаж за I полугодие 2019 года.
На пресс-конференции компании LADA топ-менеджер заявил о росте спроса на российские автомобили. Оценивались основные качества машины, на которые покупатели обращают свое внимание. «Мнение российских водителей о Vesta, Granta, Largus и XRAY значительно улучшилось. Нам нужно поддерживать эту тенденцию и продолжать проделывать комплексную работу над суждением об отечественных автомобилях во всей стране», - отметил вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей Ксавье Эжер. На публичном выступлении маркетинговый директор Фабьен Гульми поделился подробностями запуска рекламных роликов, а дизайнер Стив Маттин рассказал о перспективе создания необычного внешнего вида для предстоящих моделей. Также сообщалось о запуске программы «Забота о клиенте», потребности стандартизировать работу диллеров, и способы повышения лояльности покупателей к российскому бренду.
Несколько лет в «АвтоВАЗ» сообщали о главной проблеме отечественного автопрома. Речь шла не о качестве, а об имидже. Эксперты полагают, что в сознании людей остались негативные ассоциации с отечественными производителями, однако это давно в прошлом.
На пресс-конференции компании LADA топ-менеджер заявил о росте спроса на российские автомобили. Оценивались основные качества машины, на которые покупатели обращают свое внимание. «Мнение российских водителей о Vesta, Granta, Largus и XRAY значительно улучшилось. Нам нужно поддерживать эту тенденцию и продолжать проделывать комплексную работу над суждением об отечественных автомобилях во всей стране», - отметил вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей Ксавье Эжер. На публичном выступлении маркетинговый директор Фабьен Гульми поделился подробностями запуска рекламных роликов, а дизайнер Стив Маттин рассказал о перспективе создания необычного внешнего вида для предстоящих моделей. Также сообщалось о запуске программы «Забота о клиенте», потребности стандартизировать работу диллеров, и способы повышения лояльности покупателей к российскому бренду.
Несколько лет в «АвтоВАЗ» сообщали о главной проблеме отечественного автопрома. Речь шла не о качестве, а об имидже. Эксперты полагают, что в сознании людей остались негативные ассоциации с отечественными производителями, однако это давно в прошлом.
Авто
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:23