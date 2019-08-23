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Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке LADA

Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке LADA. Топ-менеджер Ксавье Эжер огласил итоги продаж за I полугодие 2019 года.

На пресс-конференции компании LADA топ-менеджер заявил о росте спроса на российские автомобили. Оценивались основные качества машины, на которые покупатели обращают свое внимание. «Мнение российских водителей о Vesta, Granta, Largus и XRAY значительно улучшилось. Нам нужно поддерживать эту тенденцию и продолжать проделывать комплексную работу над суждением об отечественных автомобилях во всей стране», - отметил вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей Ксавье Эжер. На публичном выступлении маркетинговый директор Фабьен Гульми поделился подробностями запуска рекламных роликов, а дизайнер Стив Маттин рассказал о перспективе создания необычного внешнего вида для предстоящих моделей. Также сообщалось о запуске программы «Забота о клиенте», потребности стандартизировать работу диллеров, и способы повышения лояльности покупателей к российскому бренду.

Несколько лет в «АвтоВАЗ» сообщали о главной проблеме отечественного автопрома. Речь шла не о качестве, а об имидже. Эксперты полагают, что в сознании людей остались негативные ассоциации с отечественными производителями, однако это давно в прошлом.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:23

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