Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке LADA





На пресс-конференции компании LADA топ-менеджер заявил о росте спроса на российские автомобили. Оценивались основные качества машины, на которые покупатели обращают свое внимание., - отметил вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей Ксавье Эжер. На публичном выступлении маркетинговый директор Фабьен Гульми поделился подробностями запуска рекламных роликов, а дизайнер Стив Маттин рассказал о перспективе создания необычного внешнего вида для предстоящих моделей. Также сообщалось о запуске программы «Забота о клиенте», потребности стандартизировать работу диллеров, и способы повышения лояльности покупателей к российскому бренду.Несколько лет в «АвтоВАЗ» сообщали о главной проблеме отечественного автопрома. Речь шла не о качестве, а об имидже. Эксперты полагают, что в сознании людей остались негативные ассоциации с отечественными производителями, однако это давно в прошлом.