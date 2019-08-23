"Не время умирать" может стать последней кинокартиной из серии фильмов о Джеймсе Бонде
В Интернете появились фрагменты опасного трюка, который выполнил двойник Дэниела Крэйга на съемках новой кинокартины о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Позже появились предположения, что очередной фильм бондианы может стать последним, информирует портал The Sun.
Как сообщает издание, со ссылкой на источник, на съемочной площадке в Италии каскадер Крэйга прыгнул с 45-метровой конструкции. В связи с этим возник вопрос: может ли Джеймс Бонд выжить после такого? Если в этом эпизоде "агент 007" умрет, то кинолента станет завершающей в серии бондианы.
Новая кинокартина о шпионе Джеймсе Бонде имеет название No Time To Die. Её премьерный показ планируется на апрель 2020 года.
Как сообщает издание, со ссылкой на источник, на съемочной площадке в Италии каскадер Крэйга прыгнул с 45-метровой конструкции. В связи с этим возник вопрос: может ли Джеймс Бонд выжить после такого? Если в этом эпизоде "агент 007" умрет, то кинолента станет завершающей в серии бондианы.
Новая кинокартина о шпионе Джеймсе Бонде имеет название No Time To Die. Её премьерный показ планируется на апрель 2020 года.
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 11:01