Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов взрослеть

Известный артист Александр Демидов - персона многогранная и талантливая. Но особенно хорошо, по мнению поклонников, его актерские данные проявляются в юмористическом амплуа. Поэтому новой ролик, который разместил участник «Квартета И» на своих страницах в Instagram и Facebook, пришелся по душе его многочисленным фанатам.В видео, которое было снято в бассейне, Александр Демидов «оседлал» надувного розового лебедя и с этой импровизированной «трибуны» произнес речь о жизненном опыте, который у него накопился к 48-и годам. Артист порассуждал об ответственности, знаниях и работе, что позволяет использовать приобретенные навыки, а также призвал фанатов взрослеть. Актер с очень серьезным выражением лица напомнил поклонникам, что они уже не дети и свалился с надувной птицы в воду.Подписчики страниц Демидова оценили его харизму и умение «держать лицо», оставаясь беспристрастным во время игры в комедийных постановках. Но куда больше фанаты артиста оценили работу оператора, который сумел сдержаться и так и не засмеялся на протяжении всего видео.