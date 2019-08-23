АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов взрослеть

Александр Демидов «оседлал» надувного розового лебедя, рассказал о жизненном опыте и призвал фанатов взрослеть. Видео импровизированного выступления участник «Квартета И» опубликовал на своих страницах в Instagram и Facebook.
Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов взрослеть

Известный артист Александр Демидов - персона многогранная и талантливая. Но особенно хорошо, по мнению поклонников, его актерские данные проявляются в юмористическом амплуа. Поэтому новой ролик, который разместил участник «Квартета И» на своих страницах в Instagram и Facebook, пришелся по душе его многочисленным фанатам.

В видео, которое было снято в бассейне, Александр Демидов «оседлал» надувного розового лебедя и с этой импровизированной «трибуны» произнес речь о жизненном опыте, который у него накопился к 48-и годам. Артист порассуждал об ответственности, знаниях и работе, что позволяет использовать приобретенные навыки, а также призвал фанатов взрослеть. Актер с очень серьезным выражением лица напомнил поклонникам, что они уже не дети и свалился с надувной птицы в воду.

Подписчики страниц Демидова оценили его харизму и умение «держать лицо», оставаясь беспристрастным во время игры в комедийных постановках. Но куда больше фанаты артиста оценили работу оператора, который сумел сдержаться и так и не засмеялся на протяжении всего видео.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Русская фильм-группа» требует взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана более 200 млн…
Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке…
Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов…
Британки нашли капсулу времени с «пугающе точными» предсказаниями своей…
Анна Ардова восхищается «силиконовыми»…
Популярность планшетов в России снизилась на…
Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у…
Эксперт: Употребление алкоголя перед сном вызывает опасные…
Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых…
Первая в мире плавучая АЭС отправится на…
Андрей Черкасов голосует против служебных романов на…
Анну Семенович позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в…
Сразу шесть подлодок получит российский флот в 2020…
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева: «У меня уже начинается…
Lamborghini в преддверии Франкфуртского автосалона показала тизер загадочной…
Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую…
«Секс перед ужином»: Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викторией…
Сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин показал любимое фото матери в…
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три…
Станислав Садальский о смерти Елены Майоровой: «Произошло моральное…
В России создали технологию распознавания и отслеживания людей по…
Актриса Элизабет Херли поделилась секретами похудения после 40…
Huawei не планирует выпускать смартфоны на базе HarmonyOS до конца…
G.Skill разработала клавиатуру с механическими клавишами за 50…
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили яркие танцы на борту…
Максим Фадеев показал поклонникам свою фотографию в…
Названы пять самых полезных советов по вождению в осенний…
"Миссис Россия-2019" Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной…
Китайские эксперты высказались о танковом биатлоне на "Армейских…
Диану Арбенину перепутали с вице-капитаном женской команды по…
Муж Нюши Игорь Сивов публично признался ей в…
Онкологи назвали популярные заблуждения о…
Источником воды на Сатурне являются гейзеры…
Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее…
Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4…
Лолита Милявская после развода с супругом заметно…
Под поверхностью Марса нашли новые признаки…
Ученые перечислили признаки дефицита…
Сестру Эмина Агаларова ограбили на несколько миллионов…
Борис Гребенщиков раскрыл дату презентации нового…
Просмотреть все новости