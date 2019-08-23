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«Русская фильм-группа» требует взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана более 200 млн рублей

Конкурсный управляющий компании «Русская фильм-группа» обратился с иском в арбитраж и требует привлечь китайскую компанию CFGC к субсидиарной ответственности. В числе ответчиков, с которых планируют взыскать свыше 200 миллионов рублей, называются также имена Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана.
«Русская фильм-группа» требует взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана более 200 млн рублей

Отмечается, что ООО «Русская фильм-группа» обанкротилась еще два года тому назад. Эта компания отвечала за производство фильма «Вий 3D», под которое заняла у ООО «Автокомплект» 30 миллионов рублей. Эту сумму РФГ кредитору так и не вернула, хотя сама лента собрала в прокате свыше 1,2 миллиардов рублей. По мнению конкурсного управляющего, эти средства могли быть выведены из компании.

Более того, сообщается, что в 2015 году компания совместно с партнерами из Китая приступила к съемкам фильма «Вий-2», который позднее был переименован в «Тайну печати дракона» и будет представлен в сентябре 2019 года. Участниками производства этой картины значатся голливудские звезды Джеки Чан и Арнольд Шверценеггер.

По словам управляющего, этим иском он хочет добиться, прежде всего, широкой дискуссии вокруг долгов продюсера Алексея Петрухина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:34

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