Популярность планшетов в России снизилась на 27%





Спрос на 8-диагональные планшеты значительно упал. За первое полугодие 2019 года его продажи снизились на 27% по сравнению с 2018 годом, продав около миллиона планшетных компьютеров. В это время отмечается повышенная заинтересованность покупателей в смартфонах-фаблетах. Телефоны с большими экранами стали бестселлерами, их продажи по России достигли 7,6 миллиона единиц, заняв большую часть рынка по сравнению с прошлым годом. Эксперты утверждают, что это связано с исчезновением с рынка 4-дюймовых гаджетов, на смену которым пришли экраны размером 6 дюймов.Отмечается, что в свое время планшеты пользовались большой популярностью, подвинув на второе место компьютеры и ноутбуки. Однако этот девайс не может полноценно заменять привычный ПК, ограничивая рабочие инструменты. Эксперты уверяют, что в скором времени они найдут свою нишу и будут использоваться исключительно отдельными специальными группами.