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Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

Слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк страдает раком мозга, опровергают менеджеры знаменитости. Отмечается, что на данный момент звезда «Моей прекрасной няни» занята разного рода бумажной волокитой, которая образовалась после рождения ребенка.
Представители Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга у актрисы

В последнее время известная актриса действительно почти не появлялась на публике и стала все реже общаться со своими поклонниками в социальных сетях. Более того, недавно стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк отменила один из своих спектаклей. Взволнованные фанаты принялись гадать о причинах таких изменений в поведении любимой актрисы и вспомнили о случае, когда в одном из магазинов Еревана на шее звезды был замечен шрам, характерный для последствий биопсии. А после того, как Заворотнюк на одном из спектаклей была заменена другой актрисой, заявившей, что знаменитость «приболела», начали распространяться слухи о раке мозга.

Однако представители артистки опровергают эти данные. По их словам, Петр Чернышов, законный супруг актрисы, является гражданином США, поэтому на рожденную год тому назад дочь Милу приходится оформлять дополнительные документы. Сама Заворотнюк на слухи и своей болезни никак не отреагировала.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:44

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