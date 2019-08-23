Анна Ардова восхищается «силиконовыми» женщинами

Уже в конце сентября Анна Ардова отметит свое 50-летие. Цифра в паспорте актрису нисколько не пугает, ведь выглядит и чувствует себя она не более чем на 30. Знаменитость следит за собой, имеет стройную и подтянутую фигуру, а также определенно умеет получать радость от жизни.Однако даже уверенная в себе наследница актерской династии признает, что так и не смогла научиться некоторым «женским штучкам». Ардова даже в какой-то мере восхищается «силиконовыми» женщинами, ведь они, как никто другой, умеют брать от жизни все. Сама же актриса так и не смогла освоить искусство получения дорогих подарков от мужчин. Но звезде «Одна за всех» кажется, что это не самая большая ее потеря, так как, по крайней мере, артистка лишена необходимости соответствовать «этим губам и грудям», которые делают современные красавицы во имя красивых картинок в Instagram.