Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых отношений

На страничке Регины Тодоренко в социальной сети Instagram появилась публикация, в подписи к которой знаменитость решила поделиться своими соображениями на тему многолетних счастливых отношений. Свое сообщение телеведущая сопроводила забавным фото в майке с надписью:(«Я – муза»).По словам самой Тодоренко, поводом для этой публикации послужил спор, в котором они с друзьями выясняли, каким образом парам удается прожить вместе десятки лет. И если кто-то предположил, что причина подобного семейного долголетия в привычке и привязанности, то, как утверждает знаменитость, она считает иначе. Залог длительных счастливых отношений, по ее убеждению, в мудрой женщине.Многие подписчики согласились с этой позицией, но добавили, что очень многое в этом плане зависит в том числе и от мужчины.