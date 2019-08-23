Регина Тодоренко поделилась секретом счастливых отношений
Известная телеведущая Регина Тодоренко не так давно сыграла пышную свадьбу с певцом Владом Топаловым в Италии, хотя официально расписана пара уже почти год. Видимо, за этот период телезвезда уже набралась опыта, поэтому решила поделиться со своими поклонниками секретом счастливых отношений в браке.
На страничке Регины Тодоренко в социальной сети Instagram появилась публикация, в подписи к которой знаменитость решила поделиться своими соображениями на тему многолетних счастливых отношений. Свое сообщение телеведущая сопроводила забавным фото в майке с надписью: «I am muse» («Я – муза»).
По словам самой Тодоренко, поводом для этой публикации послужил спор, в котором они с друзьями выясняли, каким образом парам удается прожить вместе десятки лет. И если кто-то предположил, что причина подобного семейного долголетия в привычке и привязанности, то, как утверждает знаменитость, она считает иначе. Залог длительных счастливых отношений, по ее убеждению, в мудрой женщине.
Многие подписчики согласились с этой позицией, но добавили, что очень многое в этом плане зависит в том числе и от мужчины.
На страничке Регины Тодоренко в социальной сети Instagram появилась публикация, в подписи к которой знаменитость решила поделиться своими соображениями на тему многолетних счастливых отношений. Свое сообщение телеведущая сопроводила забавным фото в майке с надписью: «I am muse» («Я – муза»).
По словам самой Тодоренко, поводом для этой публикации послужил спор, в котором они с друзьями выясняли, каким образом парам удается прожить вместе десятки лет. И если кто-то предположил, что причина подобного семейного долголетия в привычке и привязанности, то, как утверждает знаменитость, она считает иначе. Залог длительных счастливых отношений, по ее убеждению, в мудрой женщине.
Многие подписчики согласились с этой позицией, но добавили, что очень многое в этом плане зависит в том числе и от мужчины.