Эксперт: Употребление алкоголя перед сном вызывает опасные нарушения





По его словам, алкоголь негативно влияет на качество сна: появляется храп, бессонница или же снятся кошмары по ночам. Гиринг утверждает, что люди часто заблуждаются, называя вино средством расслабления после трудового дня, влияющее на быстрое засыпание., - объяснил директор компании Cult Wines.Еще одним последствием является влияние на фазу быстрого сна. После употребления алкоголя учащается сердцебиение, происходит быстрое движение глаз и подёргивание тела. На фоне этого появляется усталость и разбитое состояние после утреннего пробуждения. Риск получить инсульт становится намного выше из-за влияния алкогольных напитков на мышцы челюсти и горла, оказывая седативное действие и вызывая храп. Изменения в дыхательных движениях имеет побочные эффекты: повышенное кровяное давление, заболевание сердечно-сосудистой системы и инсульт. Том Гиринг отмечает, что алкоголь имеет также мочегонное воздействие, прерывая и так некачественный сон для похода в туалет.