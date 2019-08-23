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Эксперт: Употребление алкоголя перед сном вызывает опасные нарушения

Употребление алкоголя перед сном вызывает опасные нарушения в организме человека. Эксперт и винодел Cult Wines Том Гиринг поделился с изданием Express последствиями пагубной привычки.

По его словам, алкоголь негативно влияет на качество сна: появляется храп, бессонница или же снятся кошмары по ночам. Гиринг утверждает, что люди часто заблуждаются, называя вино средством расслабления после трудового дня, влияющее на быстрое засыпание. «Обычно люди думают, что умеренно выпивают, но на самом деле в организм поступает слишком большое количество алкоголя. Например, после двух бокалов нарушается ритм внутренних часов, происходит чередование между возбуждением и усталостью», - объяснил директор компании Cult Wines.

Еще одним последствием является влияние на фазу быстрого сна. После употребления алкоголя учащается сердцебиение, происходит быстрое движение глаз и подёргивание тела. На фоне этого появляется усталость и разбитое состояние после утреннего пробуждения. Риск получить инсульт становится намного выше из-за влияния алкогольных напитков на мышцы челюсти и горла, оказывая седативное действие и вызывая храп. Изменения в дыхательных движениях имеет побочные эффекты: повышенное кровяное давление, заболевание сердечно-сосудистой системы и инсульт. Том Гиринг отмечает, что алкоголь имеет также мочегонное воздействие, прерывая и так некачественный сон для похода в туалет.

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:36

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