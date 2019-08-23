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Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева: «У меня уже начинается токсикоз»

Бывшая участница прославленной телестройки «Дома-2» Александра Шевченко, более известная под псевдонимом Шева, рассказала о своем состоянии. Как утверждает будущая мамочка, уже сейчас у нее начали происходить некоторые изменения в организме, а также мучает токсикоз.
Беременная звезда «Дома-2» Александра Шева: «У меня уже начинается токсикоз»

Не так давно Александра Шева узнала о том, что ждет второго малыша. Сделав тест на беременность, звезда «Дома-2» тут же обратилась к доктору, так как до конца не верила в свое счастье, ведь чуть больше 2-х месяцев назад ей пришлось пережить выкидыш. На данный момент Шева находится на 5-й неделе беременности.

В Сети появилось свежее интервью с Шевой, в котором она поведала о своем состоянии здоровья, а также рассказала, какие изменения в организме у нее уже произошли. Так, к примеру, у Саши уже начался токсикоз.

По словам Шевы, она чувствует себя хорошо. Правда, есть один момент, который будущую мамочку очень расстраивает – это ссоры с Виктором Шароваровым. Как признается Саша, ее возлюбленный то и дело «треплет» ей нервы, а после очередных скандалов у нее даже начинает болеть низ живота.

«Пока все в порядке, единственное, начался уже небольшой токсикоз по утрам, постоянно хочется кушать», - добавила экс-участница «Дома-2».

Также Шева рассказала, что недавно забрала дочку в Москву и уже успела показать ей весь город. Более того, Саша подметила, что несмотря на то, что на данный момент Шароварова нет рядом, и она не знает, как дальше у них сложатся отношения, она намерена сохранить малыша, сообщает Dom2Life.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:43

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