Анну Семенович позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в Сочи

Намек на предложение руки и сердца Анна Семенович получила от известного шоумена, актера и телеведущего Алексея Куличкова. Об этом звезда рассказала подписчикам через Stories на персональной страничке в социальной сети Instagram. Свое предложение Куличков сделал артистке на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио». По его словам, он снимался с Анной Семенович в передаче «Муж напрокат», а теперь они снова оказались вместе на одной сцене, поэтому ему остается лишь «поцеловать ее и подарить кольцо».Сама певица, к слову, от такого заявления явно растерялась, поэтому попросила «ухажера» не форсировать события. Однако сразу же поделилась произошедшим с подписчиками, опубликовав несколько записей в соцсети., - пишет Семенович на своей страничке и спрашивает у поклонников, какой ответ дать Алексею Куличкову.