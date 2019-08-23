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Анну Семенович позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в Сочи

Певица Анна Семенович, несмотря на статус одной из самых соблазнительных женщин российской эстрады, до сих пор не обзавелась семьей и детьми. Впрочем, в скором времени ситуация может измениться, ведь артистку позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в Сочи.
Анну Семенович позвали замуж прямо на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио» в Сочи

Намек на предложение руки и сердца Анна Семенович получила от известного шоумена, актера и телеведущего Алексея Куличкова. Об этом звезда рассказала подписчикам через Stories на персональной страничке в социальной сети Instagram. Свое предложение Куличков сделал артистке на сцене фестиваля «Звезды Русского Радио». По его словам, он снимался с Анной Семенович в передаче «Муж напрокат», а теперь они снова оказались вместе на одной сцене, поэтому ему остается лишь «поцеловать ее и подарить кольцо».

Сама певица, к слову, от такого заявления явно растерялась, поэтому попросила «ухажера» не форсировать события. Однако сразу же поделилась произошедшим с подписчиками, опубликовав несколько записей в соцсети. «Неожиданно получила предложение руки и сердца», - пишет Семенович на своей страничке и спрашивает у поклонников, какой ответ дать Алексею Куличкову.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:02

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