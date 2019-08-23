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Lamborghini в преддверии Франкфуртского автосалона показала тизер загадочной модели

Итальянская люксовая марка Lamborghini готовит свою новую большую презентацию. В скором времени компания планирует устроить дебют сразу двум своим новинкам: Huracán Evo GT Celebration и Aventador SVJ 63. Тем временем, на страничке компании в Instagram появился тизер загадочной модели, которая не имеет отношения ни к одному из дебютантов.
Lamborghini в преддверии Франкфуртского автосалона показала тизер загадочной модели

На опубликованном Lamborghini фото изображена модель неизвестного ранее суперкара, освещенного тремя лучами света, что имитирует форму современных дневных ходовых огней новых моделей итальянской марки. А если присмотреться, то в тизере можно найти и признаки передней оптики концептуального суперкара Terzo Millennio.

Не менее загадочно выглядит и подпись под этой публикацией. «На подходе нечто новое. Не дождетесь, чтобы это увидеть? Просто откройте глаза на будущее», - отмечается в сообщении.

Эксперты и фанаты марки в прямом смысле сломали голову в догадках, о какой именно модели может идти речь. Впрочем, интрига продержится недолго: Франкфуртский автосалон, в рамках которого может быть представлена эта новинка, откроет свои двери уже 12 сентября.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:28

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