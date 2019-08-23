Lamborghini в преддверии Франкфуртского автосалона показала тизер загадочной модели

На опубликованном Lamborghini фото изображена модель неизвестного ранее суперкара, освещенного тремя лучами света, что имитирует форму современных дневных ходовых огней новых моделей итальянской марки. А если присмотреться, то в тизере можно найти и признаки передней оптики концептуального суперкара Terzo Millennio.Не менее загадочно выглядит и подпись под этой публикацией., - отмечается в сообщении.Эксперты и фанаты марки в прямом смысле сломали голову в догадках, о какой именно модели может идти речь. Впрочем, интрига продержится недолго: Франкфуртский автосалон, в рамках которого может быть представлена эта новинка, откроет свои двери уже 12 сентября.