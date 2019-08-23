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«Секс перед ужином»: Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викторией Романец

Бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец продолжают наслаждаться совместным отпуском. Считанные часы назад экс-избранник Евгении Феофилактовой продемонстрировал подписчикам, что у него со второй супругом до сих пор не ушла страсть из отношений, и обнародовал провокационную видеозапись с брюнеткой.
«Секс перед ужином»: Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викторией Романец

Антон Гусев и Виктория Романец не так давно отправились в отпуск в Турцию, где отпраздновали свою вторую годовщину свадьбы. По возвращению в столицу супруги довольно быстро соскучились по морю, поэтому сразу же поспешили устроить себе еще одни небольшие каникулы.

Сейчас Гусев и Романец активно выкладывают в личных микроблогах свежие фотографии и видеозаписи из очередного отпуска, а также признаются, что место отвечает всем их требованиям. К слову, не забывают звезды «Дома-2» и о здоровом образе жизни, которого они придерживаются уже достаточно давно.

Считанные часы назад на страничке Гусева в Instagram в Stories появилась короткая видеозапись, на которой он держит Романец за волосы.

«Секс перед ужином норм?» - поинтересовался бывший муж Феофилактовой у подписчиков.

Гусев даже предложил фолловерам несколько вариантов ответа. Впрочем, больше всего читателей заинтересовало совсем другое. Дело в том, что ранее Антона и Викторию не единожды «подлавливали» на том, что они практически не целуются и не обнимаются на публике.

Более того, подписчики были уверены, что у Гусева и Романец не все хорошо в отношениях. Правда, теперь все предположения читателей развеялись.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:19

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