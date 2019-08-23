«Секс перед ужином»: Звезда «Дома-2» Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викторией Романец

«Секс перед ужином норм?» - поинтересовался бывший муж Феофилактовой у подписчиков.

Антон Гусев и Виктория Романец не так давно отправились в отпуск в Турцию, где отпраздновали свою вторую годовщину свадьбы. По возвращению в столицу супруги довольно быстро соскучились по морю, поэтому сразу же поспешили устроить себе еще одни небольшие каникулы.Сейчас Гусев и Романец активно выкладывают в личных микроблогах свежие фотографии и видеозаписи из очередного отпуска, а также признаются, что место отвечает всем их требованиям. К слову, не забывают звезды «Дома-2» и о здоровом образе жизни, которого они придерживаются уже достаточно давно.Считанные часы назад на страничке Гусева в Instagram в Stories появилась короткая видеозапись, на которой он держит Романец за волосы.Гусев даже предложил фолловерам несколько вариантов ответа. Впрочем, больше всего читателей заинтересовало совсем другое. Дело в том, что ранее Антона и Викторию не единожды «подлавливали» на том, что они практически не целуются и не обнимаются на публике.Более того, подписчики были уверены, что у Гусева и Романец не все хорошо в отношениях. Правда, теперь все предположения читателей развеялись.