Сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин показал любимое фото матери в молодости
На фан-страничке сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри в социальной сети Instagram опубликована новая запись. В этот раз здесь появилось архивное фото Примадонны российской эстрады, сделанное примерно в девяностых годах.
На показанном кадре Алла Пугачева позирует с прямыми каштановыми волосами и черной шляпе. В те времена Примадонна выглядела еще очень молодо. Позднее поклонники отметили, что именно в этом образе Алла Борисовна однажды снималась в одном из популярных новогодних музыкальных фильмов «Старые песни о главном», в рамках которого исполнила одну из самых известных своих песен, ставшей всенародно любимой благодаря комедии «Ирония судьбы, или С легким паром».
«Очень люблю эту фотографию», - гласит подпись под указанной публикацией.
Согласились с юным Гарри Галкиным и многочисленные подписчики, отметившие, что в таком образе Алла Борисовна выглядит весьма завораживающе.
На показанном кадре Алла Пугачева позирует с прямыми каштановыми волосами и черной шляпе. В те времена Примадонна выглядела еще очень молодо. Позднее поклонники отметили, что именно в этом образе Алла Борисовна однажды снималась в одном из популярных новогодних музыкальных фильмов «Старые песни о главном», в рамках которого исполнила одну из самых известных своих песен, ставшей всенародно любимой благодаря комедии «Ирония судьбы, или С легким паром».
«Очень люблю эту фотографию», - гласит подпись под указанной публикацией.
Согласились с юным Гарри Галкиным и многочисленные подписчики, отметившие, что в таком образе Алла Борисовна выглядит весьма завораживающе.