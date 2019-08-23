Сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин показал любимое фото матери в молодости

На показанном кадре Алла Пугачева позирует с прямыми каштановыми волосами и черной шляпе. В те времена Примадонна выглядела еще очень молодо. Позднее поклонники отметили, что именно в этом образе Алла Борисовна однажды снималась в одном из популярных новогодних музыкальных фильмов «Старые песни о главном», в рамках которого исполнила одну из самых известных своих песен, ставшей всенародно любимой благодаря комедии «Ирония судьбы, или С легким паром»., - гласит подпись под указанной публикацией.Согласились с юным Гарри Галкиным и многочисленные подписчики, отметившие, что в таком образе Алла Борисовна выглядит весьма завораживающе.