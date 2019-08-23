Станислав Садальский о смерти Елены Майоровой: «Произошло моральное убийство»

В своей новой публикации Станислав Садальский напомнил о том, что 23 августа 1997 года ушла из жизни яркая и талантливая актриса Елена Майорова. При этом, отмечает актер, ее смерть была спровоцирована целой чередой событий, которые морально убивали артистку., - отмечает актер.По словам Садальского, Олег Ефремов буквально играл с Еленой Майоровой в кошки мышки, то давая ей роли, то отнимая их. А любой ее успех в кино или театре непременно высмеивался.Вспомнил актер и о случае, имевшем место незадолго до смерти артистки. Всего за несколько дней до этого Майоровой позвонила ассистентка, словно почувствовавшая неладное. На ее вопрос о том, не нуждается ли актриса в чем-либо, та ответила: «Приезжайте, будете стоять у гроба».