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Станислав Садальский о смерти Елены Майоровой: «Произошло моральное убийство»

Актер Станислав Садальский хорошо известен благодаря своему уважительному и трепетному отношению к коллегам по сцене и кино. А его главное увлечение в Instagram – напоминать поклонникам о днях рождения или смерти известных личностей. В этот раз актер взялся рассуждать о судьбе Елены Майоровой, назвав ее смерть «моральным убийством».
Станислав Садальский о смерти Елены Майоровой: «Произошло моральное убийство»

В своей новой публикации Станислав Садальский напомнил о том, что 23 августа 1997 года ушла из жизни яркая и талантливая актриса Елена Майорова. При этом, отмечает актер, ее смерть была спровоцирована целой чередой событий, которые морально убивали артистку. «Друзья говорили о случайности... Я же считаю, что произошло моральное убийство», - отмечает актер.

По словам Садальского, Олег Ефремов буквально играл с Еленой Майоровой в кошки мышки, то давая ей роли, то отнимая их. А любой ее успех в кино или театре непременно высмеивался.

Вспомнил актер и о случае, имевшем место незадолго до смерти артистки. Всего за несколько дней до этого Майоровой позвонила ассистентка, словно почувствовавшая неладное. На ее вопрос о том, не нуждается ли актриса в чем-либо, та ответила: «Приезжайте, будете стоять у гроба».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:43

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