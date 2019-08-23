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В России создали технологию распознавания и отслеживания людей по силуэтам

Специалисты российской компании Ntechlab, специализирующейся на передовых решениях в сфере самообучающихся нейронных сетей, создали уникальную технологию, которая позволяет распознавать людей по силуэту. Об этом рассказал гендиректор Ntechlab Александр Минин.
В России создали технологию распознавания и отслеживания людей по силуэтам

Суть новой технологии состоит в том, что она способна не просто идентифицировать конкретного человека по очертаниям и силуэту, но и отследить его перемещение буквально по всем доступным камерам в городе. Разработчики утверждают, что человеческий силуэт настолько же уникален, как его отпечатки пальцев или лицо, а потому появляется возможность отследить даже преступников, скрывающих свои лица под масками.

На данном этапе времени технология только проходит отладку, специалисты также оттачивают точность идентификации, потому что в будущем этой программе предстоит обрабатывать большие массивы визуальной информации с городских камер наблюдения, многие из которых имеют заметные отличия в технических параметрах и характеристиках.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:33

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