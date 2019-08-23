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Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую…
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Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую карьеру

Звезды российского и мирового шоу-бизнеса после получения признания на одном из поприщ редко останавливаются на достигнутом. Актрисы и актеры записывают песенные альбомы, а певицы и певцы все чаще появляются на экранах. Находятся и те, кто начинает поиски себя в совсем отдаленных профессиях, но большая часть селебритис все же старается продолжить творческую деятельность. Мы составили рейтинг самых успешных певиц и певцов, которые нашли себя в кино.

Дженнифер Лопес



Популярность во всем мире Лопес получила после картины «Свадебный переполох» в 2001 году. Тогда совмещение амплуа актрисы и певицы выглядело достаточно странно, но такой энтузиазм вознаградился отдачей от поклонников. Самым плодотворным периодом для Лопес стало время замужества с Бэном Аффлеком. Тогда она выпустила сразу несколько удачных синглов и снялась в телевизионном сериале «Оттенки синего». Далее последовала легендарная «Анаконда», сделавшая уже тогда популярную в США певицу известной во всем мире. На фоне успехов композиций Лопес ей стали предлагать главные роли в картинах различного типа, самой сложной из которых стала «Клетка». Там она сыграла героиню, пытающуюся разгадать причину сумасшествия маньяка. За заслуги в кино Дженнифер Лопес удостоилась собственной звезды на Аллее славы. Сейчас она продолжает активно гастролировать, заниматься спортом и сниматься в различных фильмах и сериалах. Также Лопес готовится выйти замуж за своего нового ухажера, которого тщательно скрывает от прессы. В 2018 году пользователи Google упоминали в своих поисковых запросах имя певицы 76,7 миллиона раз, что говорит о ее не снижающейся популярности.

Леди Гага


Талантливы во всем: Певцы и певицы, начавшие актерскую карьеру

Дебют Леди Гаги в большом кино состоялся в картине «Мачете убивает», в которой она получила небольшую роль одной из личностей Хамелеона. Голливудские продюсеры сразу заметили ее талант и уникальные внешние данные, из-за чего на певицу посыпалось море предложений касательно совместной работы. Далее последовала небольшая роль в «Городе грехов», после которой ее пригласили в сериал «Американская история ужасов». Там она сыграла сексуальную королеву вампиров, став главной звездой сезона. Он имел настолько большой коммерческий успех, что Гага появилась и в продолжении. Самой важной работой в актерской карьере певицы стала роль в фильме «Звезда родилась». За песню, исполненную совместно с Брэдли Купером, Гага получила «Оскар». Сейчас певица сконцентрировалась на музыкальной карьере и начала подготовку очередного альбома. Также появились слухи о возможном романе Гаги со своим недавним партнером по съемочной площадке Брэдли Купером, но информация об этом пока не подтвердилась.

Джаред Лето



Данный артист сперва появился в большом кино, но уже на тот момент занимался музыкой. Популярность к его группе Thirty Seconds to Mars пришла немного позднее. Его первой ролью стало появление в сериале «Моя так называемая жизнь». Мировая известность пришла к нему после фильма «Городские легенды». Джаред Лето вернулся на большой экран в 1999 году с работами в «Бойцовском клубе» и «Прерванной жизни». В то же время он активно занимался музыкой. Его коллектив выпустил несколько альбомов, занимавших лидирующие места в чартах. Далее последовали фильмы «Американский психопат» и «Реквием по мечте», со временем ставшие настоящей классикой кинематографа. Среди последних работ Лето можно выделить роль антагониста в продолжении культового «Бегущего по лезвию».

Жанна Фриске



Ныне покойная артистка оставила после себя довольно большое культурное наследие. Первым полнометражным фильмом для нее стал «Ландыш серебристый 2», в котором она получила эпизодическую роль. В том же году ей предложили роль второго плана в экранизации «Ночного дозора», получившего коммерческий успех. Фриске успевала совмещать работу на съемочной площадке с выпуском клипов и синглов, чем радовала поклонников. Далее последовал «Дневной дозор», сделавший ее еще более популярной в актерской среде. Последнее появление Фриске на большом экране состоялось в 2013 году. Тогда она получила роль в фильме «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». Также певица появлялась во многочисленных камео в полнометражных лентах и мюзиклах.

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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:25

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