Под поверхностью Марса нашли новые признаки жизни





В новом исследовании команда ученых из разных стран зафиксировала присутствие в атмосфере Красной планеты следов метана, который поднимается из глубины кратера Гейла, диаметр которого составляет 154 километра. Более того, кратер Гейла считают одним из древнейших – этот объект имеет ударное происхождение и, по оценкам специалистов, был образован примерно 3,8 миллиардов лет тому назад.Как показали результаты проведенной работы, концентрация метана в атмосфере Марса может изменяться в зависимости от сезона. Ученые даже рассчитали устойчивые годовые циклы подобных изменений. Наконец, отмечается, что уровень концентрации газа может также изменяться в течение одних отдельных марсианских суток. В итоге было установлено, что каждые сутки кратер Гейла выбрасывает в атмосферы порядка 2,8 килограммов метана, источником которого, как считают специалисты, могут быть микробы, живущие под поверхностью планеты. Именно это и позволило делать вывод о том, что в недрах Марса действительно может скрываться настоящая жизнь.