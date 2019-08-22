Борис Гребенщиков раскрыл дату презентации нового альбома





По словам Бориса Гребенщикова, материала он уже накопил сразу на два полноценных альбома, более того, музыкант не прекращает работу над новыми композициями. «У меня даже отпуска не будет. Я скоро отправлюсь микшировать новые песни для пластинки и буду заниматься этим весь август», - подчеркнул артист.Напомним, в начале августа стало известно, что музыканты группы «Аквариум» устроили в Сети сбор средств на запись нового альбома. По некоторым данным, инвесторы уже перечислили на этот проект свыше 1,9 миллиона рублей при необходимом бюджете в 2,5 миллиона.