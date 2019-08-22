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Правильно продавать самих себя научили молодежь эксперты «Тавриды-АРТ»

Молодым художникам, принявшим участие в фестивале «Таврида-Арт», приглашенные эксперты рассказали о приемах продвижения себя и своего искусства. Сообщается, что во время дискуссии с экспертами участники узнали, в том числе, как привлечь внимание прессы.
Правильно продавать самих себя научили молодежь эксперты «Тавриды-АРТ»

К примеру, по словам арт-обозревателя радиостанции «Коммерсант ФМ» Дмитрия Буткевича, начинающим деятелям искусства и художникам важно не бояться презентовать себя, показать свои таланты и в прямом смысле продать себя. «Вам нужно уметь смело представлять свои работы, однако без перегиба», - подчеркнул эксперт, предложив обращать особенное внимание именно на визуальный ряд.

А вот известная писатель, искусствовед и журналист Софья Багдасарова согласилась со своим коллегой и отметила, когда она получает приглашение на выставку или любое другое мероприятие, от места, о котором она ничего не знает, она сначала смотрит на то, что именно ей предлагают: картинки, принты, репродукции. «Если те несколько файлов нравятся мне визуально, то я буду читать дальше. Здесь все по Карнеги: «у вас есть 3 секунды, за это время нужно либо понравиться, либо нет», - подытожила эксперт.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:38

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